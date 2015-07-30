Вийшла друга частина гри Angry Birds

Основний механізм і сюжет гри у порівнянні з першою частиною не сильно змінилися. Користувачам пропонується руйнувати замки, населені злодійкуватими кабанами, з допомогою птахів-камікадзе, пише російська служба Бі-Бі-Сі.

Також сіквел може похвалитися покращеною графікою і саундтреком.

На презентації Angry Birds 2 виконавчий голова Rovio Пекка Рантала повідомив, що нова версія розроблялася впродовж останніх трьох років.

"Вона має нові стратегічні рішення і нових героїв, щоденні сутички і багато іншого", - зауважив він.

В магазинах додатків користувачів, які збираються купити гру, попереджають про те, що частина вмісту в ній платна.

Читайте такожВчені з'ясували, що гра в "Тетріс" допомагає впоратися з посттравматичним стресомОригінальна Angry Birds вийшла в 2009 році і стала одним з найбільш популярних мобільних додатків в історії. Всього за час існування Angry Birds її завантажили 2,5 млрд користувачів. Крім власне гри під брендом Angry Birds сьогодні продаються канцелярське приладдя, посуд, одяг та іграшки.

У 2014 році доходи Rovio склали 158,3 млн доларів, що на 9% нижче, ніж у попередньому.