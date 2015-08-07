Очі людини по-різному сприймають кольори взимку і влітку

Британські нейрофізіологи з'ясували, що людське око по-різному сприймає деякі базові кольори – наприклад, жовтий колір – у різні пори року.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на статтю в журналі Current Biology.

"Ми з'ясували, що зі зміною пори року наш зір адаптується до тих змін, які відбуваються в навколишньому середовищі. Протягом літа, коли нас оточує море зелені, нашим очам доводиться враховувати, що ми постійно дивимося на зелений колір, що змінює наше сприйняття жовтих тонів", - пояснює Лорен Уелборн (Lauren Welbourne) з університету Йорка (Великобританія).

Уелборн та її колеги з'ясували, що жовті тони нам здаються набагато більш яскравими взимку та пізньої осені, ніж влітку та навесні, спостерігаючи за тим, як група з шістдесяти добровольців сприймала базові кольори, в тому числі й жовтий, в різні сезони року.

Як пояснюють вчені, постановка експерименту була дуже простою — вони приводили чергового добровольця до кімнати, вимикали світло, за кілька хвилин включали монітор і просили учасників дослідів підібрати той відтінок, який їм здавався жовтим, без домішок червоного або зеленого.

Порівнявши результати дослідів в різні пори року, Уелборн та її колеги виявили, що людське око, незалежно від індивідуальних особливостей зору, абсолютно по-різному сприймає те, що його господар вважає чистим жовтим або зеленим кольором. Наприклад, протягом літа ідеальний жовтий зсувається в бік синьої частини спектра, а взимку – в бік червоних тонів.

Якщо говорити фізичними термінами, то довжина хвилі для кожного з цих кольорів варіювалася на 1,5-2 нанометра протягом літа та зими. Це досить несуттєва відмінність для людини, однак високочутливі фотосенсори будуть вважати "зимовий" та "літній" жовтий та зелений різними відтінками.

Як вважають вчені, подібні "колірні зрушення" нашого зору відбуваються через те, що з приходом літа в нашій сітківці найбільш активні колбочки, які відповідають за розпізнавання світла з середньою довжиною хвилі, до числа яких відноситься зелений.

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"І хоча вивчення цього феномену не допоможе нам знайти методи лікування якоїсь хвороби очей, воно допоможе нам зрозуміти принцип роботи нашого зору та сприйняття кольорів. Краще розуміння цих речей дозволить нам усвідомити, як ми сприймаємо світ і, можливо, відкриє несподівані шляхи для вирішення інших проблем із зором", — підсумовує Уелборн.