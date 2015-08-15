Магнітна буря на Землі почалася раніше, ніж очікували вчені

Магнітна буря почалася на Землі 15 серпня після викид корональної маси на Сонці 12 серпня, спрямованого в бік нашої планети, повідомив РИА Новости представник Геліогеофізичної служби ФГБУ ІПГ.

Раніше повідомлялося, що в південно-західному квадранті видимого диска Сонця 12 серпня в 17.48 зареєстровано викид корональної маси. Він супроводжував розпад сонячного волокна і тривалу (141 хвилина) спалах (класу) B 7.0 (S27W27, час максимуму 18.26 ). СМЕ (корональний викид маси) має компоненту, спрямовану у бік Землі.

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За словами представника ІПГ, вчені очікували магнітну бурю на Землі пізно ввечері 15 серпня або 16 серпня, але прилади фіксують її початок вже у даний момент.

Довідка. Сонячні спалахи в залежності від потужності рентгенівського випромінювання діляться на п'ять класів: A, B, C, M і X. Мінімальний клас A0.0 відповідає потужності випромінювання на орбіті Землі в 10 нановат на квадратний метр. При переході до наступної букви потужність збільшується в 10 разів. Найпотужніші спалахи за певних умов, одним з яких є спрямованість спалаху в бік нашої планети, можуть призвести до магнітних бурь на Землі.