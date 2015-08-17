Астронавт з МКС показав відео зустрічі північного сяйва зі світанком

На ньому можна спостерігати за спалахами північного сяйва, яке Келлі спостерігав з борту МКС. Відео астронавт опублікував у своєму акаунті в Twitter.

Day 141. The chapter of a day ends as it began. #Aurora on a sunrise. Good night from @space_station! #YearInSpacehttps://t.co/hZBMs9q0CS — Scott Kelly (@StationCDRKelly) August 15, 2015

У десятисекундному ролику показується те, як спалахи північного сяйва зустрічаються зі сліпучим світлом світанку.

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На даний момент Келлі перебуває на борту МКС зі своєї річної місією. Він повинен повернутися на Землю навесні наступного року.