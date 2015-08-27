Аpple проведе презентацію нових iPhone6s в будівлі, де Стів Джобс вперше показав Apple II

Чутки про зацікавленість Apple в Bill Graham Civic Auditorium підтвердилися, повідомляє iphones.ru. У проміжку з 4 по 13 вересня ньому пройде закритий захід, для якого вже найнята поліція Сан-Франциско і замовлені доопрацювання або заміна вікон для кріплення 4,5-метрових логотипів компанії.

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Одночасно Bill Graham Civic Auditorium здатний прийняти 7000 учасників заходу. Для порівняння, на презентації в Flint Center кількість відвідувачів становила 2400 чоловік, в Yerba Buena Center всього 1470 гостей. Вже відомо про заплановане перекриття кількох вулиць поруч з місцем презентації після 6 вечора 8 вересня.

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Варто зазначити, що ця будівля носить певний історичний контекст для компанії. Саме тут у квітні 1977 року відбулася комп'ютерна виставка, на якій Стів Джобс і Стів Возняк вперше продемонстрували Apple II. Тільки на цей раз замість скромного стенду компанія з Купертіно прийняла рішення орендувати цілу будівлю.

На вересневому заході Apple представить нові iPhone 6s і iPhone 6s Plus. Крім смартфонів очікується поява оновленої телевізійної приставки Apple TV з підтримкою Siri і магазину додатків App Store. Анонс iPad Pro аналітики вважають можливим не раніше жовтня.