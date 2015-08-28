ЗМІ з'ясували об'єм пам'яті iPhone 6s

Приводом для виникнення такої інформації стала публікація фотографії наклейки нібито оригінальної упаковки смартфона, на якій присутня назва моделі iPhone 6s (імовірно, таке маркування отримає поки що не представлена офіційно новинка) і позначений обсяг 16GB (16 гігабайт), передає Lenta.ru з посиланням на ZDNet.com.

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До цього в ЗМІ і соцмережах висловлювалися припущення, що мінімальний обсяг пам'яті, яким Apple оснастить смартфони нового покоління, дорівнюатиме 32 гігабайтам. Така зміна, відзначають експерти, була б логічною. Особливо враховуючи іншу ынформацыю, згідно з якою 8-мегапіксельна камера в iPhone 6s замінена 12-мегапіксельною.

Однак на користь 16 гігабайт в якості мінімуму, який буде доступний покупцям, говорить той факт, що 16 гігабайт пам'яті для зберігання даних і 1 гігабайт оперативної пам'яті в iPhone 6 обходилися виробнику в $15. Додатковий обсяг, цілком логічно, додасть до ціни цього модуля 30-50%. Враховуючи великий обсяг продажів смартфонів і практичну неможливість підвищити роздрібну ціну (що обов'язково позначиться на падінні попиту), така заміна може обернутися для Apple мільйонами доларів недоотриманого прибутку.

Офіційного підтвердження або спростування фотографії немає. Автор видання не виключає, що наклейка може бути підробкою.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Apple анонсувала презентацію, на якій, імовірно, представлятьiPhone чергового покоління. Крім смартфонів, 9 вересня, можливо, покажуть нові телевізійні приставки Apple TV.