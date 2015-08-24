Створено акумулятор, що дозволяє працювати iPhone тиждень без підзарядки

При цьому, як стверджує компанія, для використання нових елементів живлення не потрібно змінювати розмір або форму гаджета, передає Lenta.ru з посиланням на The Telegraph. Єдина косметична відміна від звичайних апаратів полягає в наявності вентиляційних отворів на задній стороні - для водяних випарів.

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Кореспондент видання зміг в штаб-квартирі компанії в Лафборо побачити прототип iPhone з новим акумулятором. Заповнення газоподібного водню в елементі живлення здійснюється через отвір, конструктивно схожий з гніздом для підключення навушників.

Для комерційного запуску компанія розробляє одноразовий картридж, що вставляється в нижню частину майбутніх смартфонів і містить достатню кількість воднемісткого порошку для роботи протягом тижня без підзарядки.

Intelligent Energy заявила, що в даний час розраховує ціну продажу елементів.

Вважається, що Intelligent Energy тісно співпрацює з Apple. У той же час головний виконавчий директор компанії Генрі Вінанд ці чутки коментувати відмовився. При цьому він заявив, що, наскільки відомо, пристрій з такими характеристиками до цього ще ніхто не робив.