Американська компанія купила український стартап за $150 мільйонів - ЗМІ

Сума угоди склала близько $150 млн, повідомляє AIN.UA.

Зазначається, що вся команда розробки української програми з Одеси переїде до США.

Окремий додаток Looksery зник з AppStore, ставши частиною програми Snapchat — якщо під час запису відеодзвінка тапнути по зображенню свого обличчя, на екрані з'являться знайомі фільтри від Looksery.

Looksery — це програма для мобільних пристроїв, яка дозволяє в реальному часі змінювати власне обличчя так, щоб гарно виглядати на фото і навіть під час відеочату. За допомогою програми можна схуднути, погладшати, вирівняти колір шкіри і усунути її дефекти, змінити що завгодно — від кольору очей до форми черепа, накласти на обличчя анімацію мультяшного героя або героя фільму жахів.

Але заробляв проект в основному не на програмі, а на ліцензуванні своєї технології. Хоча додаток був успішним: 3 млн завантажень iOS-версії через кілька місяців після запуску.

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Після вдалої кампанії на Kickstarter в минулому році про українську команду написали багато популярних ЗМІ: TechCrunch, Forbes, VentureBeat, CNN. Це допомогло залучити західних клієнтів: технологія Looksery зацікавила операторів колл-центрів, косметичні компанії, кіностудії.

Завдяки тому, що швидко вдалося знайти клієнтів на західних ринках, команда дуже швидко вийшла на прибутковість, генеруючи небачені для українського стартапу $1 млн обороту в місяць.