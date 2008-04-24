Франція навчить арабів воювати за допомогою систем тактичного інтернету

Французька компанія Thales підписала контракт з військами зв`язку Об`єднаних Арабських Еміратів на розробку і постачання мобільної системи тактичного інтернету ZAGIL, яка забезпечить можливість обміну даними через закриті канали на театрі військових дій. Про це повідомляє Defense-aerospace. Дані про вартість контракту і терміни постачання устаткування не наводяться.

Тактичний інтернет для збройних сил ОАЕ планується створити на основі розробленої раніше компанією Thales системи Diane, яка відповідає вимогам військових користувачів щодо мобільності, кодування зв`язку, стійкості до зовнішніх дій і пропускної спроможності.

Основним компонентом системи Diane є ультракороткохвильові радіостанції TRC 4000, що забезпечують передачу даних у межах прямої видимості із швидкістю 34 мегабіти за секунду. Радіостанції цього типу вже замовили Франція, Велика Британія і Швейцарія.

Широкосмуговий бездротовий доступ до тактичної мережі інтернет буде реалізований також за допомогою новітньої розробки WIMAX, яка дозволить вести обмін звуковою і візуальною інформацією на дальності до 30 кілометрів поза прямою видимістю.

Вузли зв`язку системи ZAGIL відповідатимуть вимогам щодо оперативності розгортання в бойових умовах. Їх сумісність з мобільними компонентами системи буде забезпечена за рахунок застосування автоматизованих мережевих радіостанцій типу ультрависокочастотної Fastnet і високочастотної Skyfast.

Лента.ру