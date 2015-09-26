Телескоп Hubble зробив знімок пухирчастої та шерстистої галактики

Про це повідомляється на сайті агентства.

Подібно іншим аналогічним галактик, NGC 3521 не має чітко визначеної структури своїх спіральних рукавів, на відміну від спіральних галактик, як, наприклад, Messier 101.

Як пише Лента.ру, близько 30 відсотків галактики NGC 3521 розташовані в пластівцевидних областях, тоді як приблизно десята частина розташована в самих рукавах і характеризується інтенсивним зореутворенням.

NGC 3521 знаходиться на відстані 40 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Лева. Діаметр зоряного скупчення оцінюється в 50 тисяч світлових років. Її відкрив у 1784 році британський астроном Вільям Гершель.

Галактика оточена своєрідними оболонками у формі бульбашок, що ймовірно, є залишками від її приливної взаємодії з іншими галактиками і їх зірками.