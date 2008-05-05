Перше клоноване теля з`явилося на світ в Ірані

Перше клоноване теля з`явилося на світ в неділю в Ірані, повідомили іранські ЗМІ з посиланням на іранський науково-дослідний центр "Руйан".

Цей центр є єдиним науково-дослідним закладом в Ірані, який займається дослідами з клонування тварин.

Клоноване теля, завдяки зусиллям іранських учених, народилося о 02.00 за місцевим часом. Його вага становить 53 кілограми, стан тварини оцінюється фахівцями як стабільний. Новонароджене теля одержало ім`я Bovana від латинської назви корови bovine.

Прихильники клонування вважають, що саме потомство клонованих тварин, а не власне дорогі клони, зрештою стануть постачальниками м`яса і молока для американців. На думку експертів, клоновані продукти з`являться на полицях американських супермаркетів не раніше, ніж за 5 років.