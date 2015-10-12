Земля вночі: захоплююче відео з космосу

В інтернеті опубліковано відео, на якому показано захоплюючий вид на нічну частину планети Земля з Міжнародної космічної станції.

Зазначається, що відео змонтовано приблизно із 1 тисячі знімків, відзнятих камерою Nikon D4. Як повідомляв УНІАН, астронавт NASA Скотт Келлі показав фото і відео ранку у США, зроблені з МКС.

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