Земля вночі: захоплююче відео з космосу

03:34, 12 жовтня 2015
Наука та IT
3016 0

В інтернеті опубліковано відео, на якому показано захоплюючий вид на нічну частину планети Земля з Міжнародної космічної станції.

скриншот видео / eol.jsc.nasa.gov

Зазначається, що відео змонтовано приблизно із 1 тисячі знімків, відзнятих камерою Nikon D4.

Як повідомляв УНІАН, астронавт NASA Скотт Келлі показав фото і відео ранку у США, зроблені з МКС.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter