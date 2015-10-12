Земля вночі: захоплююче відео з космосу
03:34, 12 жовтня 2015Наука та IT
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В інтернеті опубліковано відео, на якому показано захоплюючий вид на нічну частину планети Земля з Міжнародної космічної станції.
Відео змонтовано приблизно із 1 тисячі знімків / скріншот відео / eol.jsc.nasa.gov
Зазначається, що відео змонтовано приблизно із 1 тисячі знімків, відзнятих камерою Nikon D4.
Як повідомляв УНІАН, астронавт NASA Скотт Келлі показав фото і відео ранку у США, зроблені з МКС.
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