NASA опублікувало нові фото та відео ранкової Землі

Він поділився фото у соцмережах, написавши: "Над більшою частиною США сьогодні чисте небо".

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Варто зазначити, що Скотт Келлі і космонавт Михайло Корнієнко провели на борту МКС вже 175 днів, а загалом вони проведуть у космосі 342 дні, щоб допомогти дослідникам краще зрозуміти, як людина реагує та адаптується до довгострокового космічного польоту.

Раніше УНІАН повідомляв, що зонд New Horizons передав на Землю нові високоякісні фотографії поверхні Плутона. Фотографії зроблені через 15 хвилин після того, як зонд пройшов найближчу точку з небесним тілом, після чого повернувся і сфотографував Плутон на заході.