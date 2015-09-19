NASA опублікувало нові фото та відео ранкової Землі
Астронавт NASA Скотт Келлі показав фото і відео ранку у США, зроблені з МКС.
Він поділився фото у соцмережах, написавши: "Над більшою частиною США сьогодні чисте небо".
Читайте такожNASA показало знімок темної сторони Сатурна
Варто зазначити, що Скотт Келлі і космонавт Михайло Корнієнко провели на борту МКС вже 175 днів, а загалом вони проведуть у космосі 342 дні, щоб допомогти дослідникам краще зрозуміти, як людина реагує та адаптується до довгострокового космічного польоту.
Busy day on @space_station, but this morning went like like this over #USA! https://t.co/jcsbam8LpV#YearInSpacehttps://t.co/6Q4ptoFlSy
— Scott Kelly (@StationCDRKelly) September 17, 2015
Раніше УНІАН повідомляв, що зонд New Horizons передав на Землю нові високоякісні фотографії поверхні Плутона. Фотографії зроблені через 15 хвилин після того, як зонд пройшов найближчу точку з небесним тілом, після чого повернувся і сфотографував Плутон на заході.