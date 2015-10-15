Google залишив Петербург, закривши центр розробок

Компанія Google закрила свій центр розробок в Санкт-Петербурзі, повідомила сьогодні керівник відділу комерційної нерухомості міжнародної консалтингової компанії Knight Frank Saint-Petersburg Марина Пузанова.

"Google пішов з Петербурга. Тут вони залишили офіс в серпні, здається, закрився офіс. Вони займали два поверхи. Вивезли співробітників в різні країни: Швейцарію, Америку та Німеччину", - сказала Пузанова.

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Компанія Google назвала оптимізацією закриття центру. Про це кор. ТАСС повідомили в прес-службі російського представництва корпорації.

"Це звичайний процес оптимізації, який проходить не тільки в Росії, але і, наприклад, у Фінляндії, Швеції, США", - пояснили в Google. На питання про долю співробітників у компанії запевнили, що вони "продовжують працювати над проектами в інших офісах (Google)".