Вчені заявляють, що створили надшвидкі ліки від гепатиту С

Гепатит С — це вірусне захворювання, яке уражує печінку і призводить в кінцевому підсумку до цирозу і смерті. Ця хвороба піддається лікуванню, але медикаменти діють не на всіх, викликають побічні ефекти і вимагають майже року безперервного прийому і не завжди спрацьовують. Існує шість типів вірусу гепатиту С, найпоширеніший з яких часто вдається придушити навіть після річної терапії.

Джордж Лау з Центру печінки в Гонконзі (Китай) і його колеги знайшли потенційне рішення цієї проблеми, розробивши особливу суміш з декількох ліків, яка очищає організм людини від всіх слідів вірусу всього за три тижні.

Як розповідають науковці, кожен з її компонентів атакує різні білки і елементи "конвеєра збірки" вірусних частинок в уражених клітинах печінки, заважаючи вірусу гепатиту збирати нові копії самого себе, повідомляє РІА Новости.

Робота цього препарату була перевірена на групі з 18 добровольців, заражених гепатитом С, всі з яких були вилікувані від хвороби через три тижні, і повністю позбавлені від всіх слідів вірусу через 12 тижнів. За словами вчених, побічні ефекти або повністю відсутні, або ж були мінімальними.