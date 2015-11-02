На острові в протоці Ла-Манш знайшли древній артефакт мисливців на мамонтів (фото)

16:51, 02 листопада 2015
Наука та IT
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На острові Джерсі в протоці Ла-Манш археологи виявили стародавній артефакт мисливців-збирачів, який був створений, за розрахунками вчених, в кінці останнього льодовикового періоду.

артефакт / La Manche Prehistorique

Вік знахідки оцінюється в 14 тисяч років. Вона являє собою камінь з нанесеними на нього перехресними лініями.

Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією BBC News.

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Аналогічні предмети були раніше виявлені на території Німеччини та півдні Франції. 

La Manche Prehistorique

Представники цієї культури 13-16 тисяч років тому, після припинення зледеніння, повторно колонізували Європу. Вони також були одними з тих, хто винищив мамонтів на території Європи. Культура була поширена на території сучасних Франції, Іспанії, Швейцарії, Бельгії і Німеччини.

Виявлена археологами стоянка, ймовірно, раніше була розташована вище рівня моря. Згідно з загальною оцінкою, знайдено практично незайманий сучасниками майданчик древньої людини.

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