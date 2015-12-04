Людський мозок не здатний забути першу мову

Те, що перша освоєна людиною мова (навіть якщо вона говорила нею зовсім недовго) впливає на процес обробки мозком звуків, виявили і описали вчені з Університету Макгілла і Монреальського неврологічного інституту (Канада). Дане відкриття нейропсихологи і неврологи вважають вкрай важливим, оскільки воно показує, як мозок освоює мову, а також як він сприяє адаптації людини в новому мовному середовищі, пише "Навколо світу".

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У дослідженні вчених брали участь діти віком від 10 до 17 років, всі вони були поділені на три групи. В першу увійшли діти, які народилися і виросли у Франції, в сім'ях франкомовних батьків. В другу - ті, що народилися в Китаї, але разом з батьками переїхали до Франції у віці до трьох років і до моменту участі в дослідженні говорили тільки французською. Представники третьої групи зростали у сім'ях, де користувалися французькою та китайською мовами, за рахунок чого діти в рівній мірі оволоділи обома мовами.

Всім дітям у ході дослідження було запропоновано серед пропонованих слів виділити псевдофранцузские. Реакції мозку випробовуваних відстежували за допомогою МРТ. З'ясувалося, що у відповідь на слова у дітей, які говорять тільки французською, активувалися певні ділянки мозку. У дітей з двох інших груп мозок працював однаково, активуючи ці ж ділянки і додатково деякі інші. Тобто реакція мозку дітей, які формально забули китайську, була такою ж, як і у тих, хто говорив нею добре.

Таким чином, вчені прийшли до висновку, що мозок дітей, активно збирає інформацію про звуки, з яких складається рідна мова, і оволодіваючи нею, зберігає її і не стирає протягом подальшого життя людини, навіть якщо вона не користується першою засвоєною мовою.

Дослідники мають намір провести аналогічні експерименти з участю дітей - носіїв різних мов світу.

Нагадаємо, раніше міжнародна команда вчених у ході дослідження виявила, що люди по-різному сприймають ситуацію, в залежності від того, якою мовою її описують.