Музика може захищати від епілептичних нападів - вчені

Прослуховування музики "блокує" роботу тих частин мозку, в яких зазвичай виникають осередки епілептичних нападів, що може захищати епілептиків від нападів або зменшувати їх вірогідність, заявили нейрофізіологи, що виступали на зустрічі Асоціації психологів Америки в Торонто (Канада).

Про це повідомляють РИА Новости.

"Ми вважаємо, що музику можна використовувати для допомоги людям, які страждають від епілепсії. Ми були дуже здивовані, коли відкрили цей феномен. Ми виходили з припущення того, що наш мозок по-різному обробляє звуки тиші та звуки музики, але ми не знали, як на мелодії буде реагувати нервова система епілептиків", — заявила Крістін Чаритон (Christine Charyton) з університету штату Огайо (США).

Ідея провести подібне дослідження прийшла їм до голови, як розповідає нейрофізіолог, після того, як Чаритон помітила, що більша частина епілептичних нападів починається внаслідок порушення роботи кори в скроневій частці мозку, де знаходяться центри слуху та мовлення.

Спираючись на цей факт, Чаритон та її колеги припустили, що стимуляція цих районів мозку за допомогою музики, яка має певний ритм і темп, що "збивають" процес синхронізації – одночасне включення нервових клітин, яке викликає епілептичний напад.

Чаритон та її колеги перевірили цю гіпотезу на групі з двох десятків епілептиків і здорових людей, половина з яких слухала тишу, а решта – "Соната ре-мажор" чи "Соната ре-мажор для двох фортепіано" Моцарта, або ж джазову музику Джона Коултрейна.

Як показав цей експеримент, нейрони в скроневій корі епілептиків були набагато активнішими після та під час прослуховування добровольцями музики, що має запобігати або знижувати вірогідність появи синхронізації між ними.

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Чаритон визнає, що лікувати епілепсію тільки за допомогою музики неможливо – хворим все одно слід приймати ліки та дотримуватися рекомендацій лікарів. Тим не менш, музичні плеєри та інші джерела звуку можуть стати одним з важливих елементів "невідкладної епілептичної допомоги" та додатковим засобом контролю за станом епілептиків.