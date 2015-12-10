Airbus побудує зонд для вивчення супутників Юпітера (відео)

Про це повідомляється на сайті компанії, передає ТАСС.

Апарат JUICE (Jupiter icy moons explorer) буде запущений в 2022 році з допомогою ракети Ariane 5. Через 7,5 років він досягне системи Юпітера і через деякий час вийде на орбіту супутника Ганімеда.

Як наголошується в прес-релізі, місія спрямована на пошуки ознак існування життя навколо газового гіганта.

Читайте такожВчені відкрили екзопланету, що нагадує молодий Юпітер

Особливу увагу планується приділити супутникам Каллісто, Європа і Ганімед.

Вага зонда складе 5,5 тонн. Енергію він буде отримувати від найбільшого в історії космічних досліджень сонячного генератора розміром 97 кв. м.

В якості субпідрядників у будівництві зонда будуть приймати участь більше 60 європейських компаній.

Читайте такожNASA показало відеоролик з Юпітером в дозволі 4К

Раніше УНІАН повідомляв, що європейський аерокосмічний гігант Airbus забезпечив собі контракт на створення найбільшої космічної мережі в світі. Концерн повинен буде провести 900 малих орбітальних супутників для компанії OneWeb, яка займається наданням послуг доступу в інтернет у важкодоступних районах.