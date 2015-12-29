Унікальні "невидимі" безпілотники передали військовим вінницькі розробники

Такий комплекс студенти-розробники політехнічного університету та авіамоделісти Вінниці передають вперше. Безпілотники повністю автоматизовані. Вони не потребують радіоуправління, хоча й мають таку властивість. Прилад здійснює обліт території за заданим маршрутом та фіксує зображення. Дані зчитують після його повернення.

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Голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій ознайомився з унікальним безпілотним комплексом, який створили студенти Вінницького політехнічного університету та авіамоделісти Вінниці.

"Сьогодні особливе місце займає питання територіальної оборони. Це є пріоритетним напрямком, який затверджений в Стратегії розвитку Вінниччини 2020. Зона нашої особливої уваги — підрозділ Ягуар ВЧ3028, ВЧ 3008 Національної гвардії України. Могилів-Подільський прикордонний загін. Це цілий ряд комплексів, пов’язаний з можливою мобілізаційною роботою на території Вінницької області", - зазначив Валерій Коровій.

Леонід Коваль - директор центру розробки безпілотників "Небесна долина" відмітив те, що унікальність цього безпілотника в тому, що він, на відміну від всіх існуючих аналогів призначених для фото-відеозйомки, є повним роботом, тобто не випромінює ніяких радіосигналів і призначений для того, щоб передавати в штаб точні координати об'єктів, які цікавлять.

Безпілотники можуть працювати у небі годину, витривалі до 20-градусного морозу та швидкості вітру до 12 м/с. Військових 59-тої мотопіхотної бригади, яким передадуть комплекс, такі характеристики влаштовують.

Керувати комплексом непросто, тож за ініціативи одного із демобілізованих, при центрі розробки організували спеціальні навчання для добровольців. Тривали вони півроку.

Після того, як безпілотний комплекс пройде державну перевірку на Чернігівському полігоні, його передадуть на поміч військовим у зону АТО. Добровольці ж, котрі пройшли навчання, підпишуть контракт зі Збройними Силами України. ​