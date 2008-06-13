Атомна енергетика - опора стратегічного розвитку України

Україна до 2030 року повинна збільшити виробництво атомної енергії до 219 млрд. кВт/год.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністра Юлія ТИМОШЕНКО заявила в Запоріжжі на нараді щодо ситуації і перспектив розвитку ядерної енергетики і атомної промисловості України.

«Атомна енергетика є надією, опорою, стратегією і, власне, всім кращим, що є для України і її стратегічного, перспективного розвитку», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, відзначивши, що сьогоднішня ситуація демонструє, що ціни на атомну енергію є найбільш прогнозованими.

За її словами, до 2030 року виробництво атомної енергії має збільшитись з 88,8 млрд. кВт/год. до 219 млрд. кВт/год. на рік, тоді як загальне виробництво електроенергії має збільшитися з 189 млрд. до 420 млрд.

«Якщо нам не почати сьогодні виправляти те, що ми втратили, як мінімум, за 5 років, нам буде дуже складно рухатись до цих показників», - наголосила прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що на сьогодні частка виробництва атомної енергії в Україні становить близько 50%, але «цього замало, аби впевнено дивитися вперед».

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсягу виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За оперативними даними, в січні-травні цього року АЕС України збільшили виробництво електроенергії на 0,32%, або на 132 млн. кВт/год. - до 40 млрд. 732 млн. кВт/год., порівняно з аналогічним періодом 2007 року.

У травні ц.р. атомні електростанції України скоротили виробництво електроенергії на 2,4%, або на 182 млн. кВт/год. - до 7 млрд. 328 млн. кВт/год, порівняно з квітнем 2007 року.

Порівняно з квітнем, у травні АЕС України скоротили виробництво електроенергії на 3,9%, або на 297 млн. кВт/год.

Частка атомних електростанцій у вітчизняному виробництві електроенергії в січні-травні ц.р. становила 47,7% загального обсягу виробництва, в травні – 48,1%.

У січні-травні 2008 року відбулося 11 облікових порушень в роботі АЕС проти 8 порушень у січні-травні 2007 року.

Недовиробництво електроенергії через порушення в роботі АЕС за 5 місяців 2008 року, за попередніми даними, становило 149,731 млн. кВт/год.