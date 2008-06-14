Дніпро планують оздоровити за прикладом Рейну

У Дніпропетровську розробляють програму оздоровлення Дніпра. Група вчених – екологів називає стан головної річки країни критичним і пропонує масштабну програму, розраховану на 15 років. Її запровадження дозволить збалансувати стан річкових екосистем та знов запустити процеси їх самовідновлення, які тепер майже зупинилися.

Більшість великих підприємств міста скидають свої стоки саме у Дніпро. Щорічно у нього потрапляє близько 800 мільйонів кубометрів промислових відходів. Очисні споруди здатні переробити лише третину з цієї кількості. Проблем додають і численні водосховища. В результаті Дніпро міліє, уповільнюється течія, руйнуються береги – каже один з розробників програми, директор інституту проблем природокористування НАН України Аркадій Шапар. Науковці пропонують поглибити русло, біологічними методами очистити акваторію та укріпити береги – щось схоже вже робили у Німеччині, під час оздоровлення Рейну. Програма передбачає також будівництво нових потужних очисних споруд. На сьогодні це перший і наймасштабніший проект з оздоровлення Дніпра в Україні. Допомогу у його розробці надають урядові організації Німеччини та Нідерландів. Утім, для втілення цих планів у життя потрібно 5 мільярдів гривень.

Німецька хвиля