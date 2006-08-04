Citroen представила новий C4 Picasso (фото)

Компанія Citroen опублікувала першу офіційну інформацію і фотографії новітнього семимісного компактвена С4 Picasso. У його основі лежить платформа моделі C4, а габаритна довжина новинки становить 4,59 метри. Прем`єра цього автомобіля відбудеться найближчою осінню в рамках Паризького автосалону.

Новий автомобіль одержав три ряди сидінь, на яких з комфортом розмістяться сім дорослих пасажирів. Сидіння другого ряду складаються "одним рухом руки", а сидіння третього ряду можуть ховатися в спеціальній ніші в підлозі, утворюючи загальну площину з багажним відсіком. У стандартному положенні всіх сидінь об`єм "багажника" становить 576 літрів, а при повністю складених сидіннях його розмір збільшується до 1951 літра.

Комплектуватися новий C4 Picasso буде дволітровим бензиновим мотором потужністю 143 кінські сили, а також двома турбодизельними, потужністю 110 і 138 кінських сил. Крім того, цей автомобіль оснащуватиметься ще і новою шестиступінчастою роботизованою КПП. C4 Picasso одержить також пневмопідвіску на задній осі, яка забезпечуватиме постійний дорожній просвіт при будь-якому завантаженні автомобіля, автоматичне гальмо стоянки з електроприводом і систему допомоги при парковці, що дозволяє оцінювати вільний простір на стоянці.

З особливостей новинки можна також відзначити величезне панорамне лобове скло, що заходить далеко на дах, багатошарове бічне скло, чотирьохзонний клімат-контроль з індивідуальними блоками управління для водія і переднього пасажира, підсвічування салону і повністю рівна підлога. Крім того, в передній панелі C4 Picasso розташувалися чотири великі ящики для зберігання речей, один з яких може виступати в ролі холодильника і вміщає в себе одну 1,5-літрову або дві 0,5-літрові пляшки. Нарешті, компактвен може оснащуватися ще і продвинутою системою автомобільних розваг, що включає екрани в спинках передніх сидінь і DVD-програвачів.

Лєнта.ру