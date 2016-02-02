Число активних користувачів WhatsApp досягло мільярда

Про це повідомляє Лента.ру.

Додаток доступний користувачам на 53 мовах і 7 мобільних платформах. Щодня в месенджері пересилається 42 мільярди повідомлень, 1,6 мільярдів фотографій і 250 мільйонів відеозаписів.

WhatsApp був розроблений колишнім хакером Яном Кумом у 2009 році, до якого пізніше приєднався його колишній колега по компанії Yahoo Брайан Ектон.

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До листопада 2011 року WhatsApp став найпопулярнішим платним соціальним додатком для iOS, а кількість завантажень месенджера на Android досягла 10 мільйонів. В лютому 2014 року WhatsApp був куплений соціальною мережею Facebook за 19 мільярдів доларів.

У січні 2016 року месенджер став повністю безкоштовним, скасувавши щорічну абонентську плату в розмірі одного долара після року безоплатного використання.

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В середині грудня 2015 року месенджер був на 48 годин блокований владою Бразилії, де їм користуються 93 відсотки населення країни. Блокування ввели у зв'язку з небажанням компанії надати суду відомості для кримінального розслідування.