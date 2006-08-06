Відкриється школа-семінар «Досягнення сучасної інформатики, математики та фізики»

11-00 - Відбудеться офіційне відкриття Літньої школи-семінару «Досягнення сучасної інформатики, математики та фізики». Організатор – Наукове товариство студентів і аспірантів НТУУ «КПІ» за підтримки компаній Semens, Intel, CISCO, Novell, Microsoft, Інком. Школа-семінар працюватиме до 20 серпня (просп. Перемоги, 37, 1-й корпус, зал вченої ради НТУУ «КПІ»). Телефон: 454-92-43, e-mail: ssa@ntu-kpi.kiev.ua

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