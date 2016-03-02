Google створив пошуковик для дітей

Компанія Google представила пошуковик, призначений для дітей. Пошуковик, який отримав назву Kiddle, не пропускає в результати пошуку контент, призначений для дорослих, пише DT.ua.

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Пошукові запити в Kiddle також відображаються особливим чином. Спочатку йдуть сайти, написані спеціально для дітей, потім на екран виводяться дорослі сайти, безпечні для дітей, і з інформацією, яка буде зрозуміла дитині. В останню чергу видаються безпечні для дітей сайти, інформація на яких може бути складною для дитячого сприйняття. Крім того, пошуковик також ілюструє знайдену інформацію великими картинками і використовує збільшений шрифт, що дозволяє дитині легше орієнтуватися в результатах пошуку.

Творці Kiddle відзначають також, що інформація, отримана сайтом, видаляється кожні 24 години.