NASA показало знімок "гігантського павука" на Плутоні

Про це повідомляється на сайті NASA.

Ця область являє собою геологічну особливість у формі щонайменше шести розломів, що розходяться від однієї точки.

Більш довгі розломи розташовані приблизно з півночі на південь. Найдовший досягає 580 кілометрів. Розломи, розташовані із сходу на захід - коротші й досягають не більше ста кілометрів у довжину.

Відзначається, що на наявному зображенні дно розломів має червоний колір.

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Передбачається, що розломи викликані масштабним розширенням Плутона, покритого кіркою з водяного льоду. Точки з'єднання тріщин являють собою місця, де матерія з надр планети виходила на поверхню.

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Раніше УНІАН повідомляв, що станція New Horizons передала знімок ділянки поверхні західного півкулі Плутона, на якому спостерігається сублімація (перехід матерії з твердої фази в газоподібну) метанового льоду.