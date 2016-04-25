NASA відновило працездатність телескопа Kepler

Як говориться в повідомленні на сайті NASA, повноцінне функціонування апарату було відновлено 22 квітня о 08:30 за денним тихоокеанським часом, передає Lenta.ru "Він знову зайнявся пошуком екзопланет за межами нашої Сонячної системи", - зазначили в NASA.

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Фахівці космічного агентства почали відновлювати працездатність Kepler 19 квітня. Вони перезавантажили все програмне забезпечення телескопа і створили нову послідовність команд. Потім фахівці NASA та Лабораторії атмосферної та космічної фізики університету Колорадо навели телескоп на центр Чумацького шляху, щоб відновити збір даних.

Причини збою в роботі Kepler поки не встановлені. Як припустив керівник програми Чарлі Собек, його могло викликати невстановлене явище, що викликало серію помилкових аварійних сигналів, які призвели до перевантаження системи. Розслідування причин події буде продовжено.

9 квітня стало відомо, що двома днями раніше орбітальний телескоп Kepler, що досліджував екзопланети, з невстановленої причини перейшов в аварійний режим. У травні 2013 року на Kepler вийшов з ладу другий із чотирьох гіроскопів, і в серпні того ж року обсерваторія була визнана такою, що втратила працездатність, проте обробка отриманих нею даних продовжується до цих пір.

Всього за час роботи обсерваторії з моменту запуску в 2009 році були отримані дані про 3,6 тис. кандидатів в екзопланети. Тим не менш у травні 2014 року офіційно стартувала нова місія Kepler К2, в рамках якої ведеться спостереження за яскравими зірками різних ділянок в площині екліптики протягом приблизно 75 діб.