NASA опублікувало фотографію фіолетової туманності в пам'ять про Прінса

00:46, 22 квітня 2016
Світ
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NASA опублікувало фотографію Крабовидної туманності в сузір'ї Тільця на знак скорботи щодо американського співака Прінса Роджерса Нельсона.

ESA/Herschel/PACS/MESS

Про це повідомляється на сторінці NASA в Twitter.

«Фіолетова туманність, в честь Прінса, який пішов з життя сьогодні», — написано в офіційному Twitter.

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Як повідомляв УНІАН, на 58 році життя помер американський співак Прінс Роджерс Нельсон. Тіло музиканта виявили в його будинку в Міннеаполісі рано вранці в четвер, 21 квітня.

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