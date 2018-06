NASA опублікувало фотографію фіолетової туманності в пам'ять про Прінса

Про це повідомляється на сторінці NASA в Twitter.

«Фіолетова туманність, в честь Прінса, який пішов з життя сьогодні», — написано в офіційному Twitter.

A purple nebula, in honor of Prince, who passed away today. https://t.co/7buFWWExMwpic.twitter.com/ONQDwSQwVa