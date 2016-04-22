NASA опублікувало фотографію фіолетової туманності в пам'ять про Прінса

Про це повідомляється на сторінці NASA в Twitter.

«Фіолетова туманність, в честь Прінса, який пішов з життя сьогодні», — написано в офіційному Twitter.

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Як повідомляв УНІАН, на 58 році життя помер американський співак Прінс Роджерс Нельсон. Тіло музиканта виявили в його будинку в Міннеаполісі рано вранці в четвер, 21 квітня.