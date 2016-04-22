NASA опублікувало фотографію фіолетової туманності в пам'ять про Прінса
00:46, 22 квітня 2016Світ
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NASA опублікувало фотографію Крабовидної туманності в сузір'ї Тільця на знак скорботи щодо американського співака Прінса Роджерса Нельсона.
ESA/Гершель/PACS/MESS
Про це повідомляється на сторінці NASA в Twitter.
«Фіолетова туманність, в честь Прінса, який пішов з життя сьогодні», — написано в офіційному Twitter.
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A purple nebula, in honor of Prince, who passed away today. https://t.co/7buFWWExMwpic.twitter.com/ONQDwSQwVa— NASA (@NASA) 21 квітня 2016 р.
Як повідомляв УНІАН, на 58 році життя помер американський співак Прінс Роджерс Нельсон. Тіло музиканта виявили в його будинку в Міннеаполісі рано вранці в четвер, 21 квітня.
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