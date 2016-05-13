NASA показало відео поширення планетою вулканічного попелу

Візуалізація була складена з допомогою супутникових знімків, зроблених NASA, передає DT.UA Вулканічний попіл містить 2 види аерозолів: діоксид сірки і силікати. Ці сполуки можуть бути виявлені супутниками завдяки тому, що в них розсіюються ультрафіолетові промені.

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Інформація про фізичне місце виверження, швидкість і напрямок вітру дозволить вченим визначити напрямок розповсюдження вулканічного попелу через дні і місяці після виверження.