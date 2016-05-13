NASA показало відео поширення планетою вулканічного попелу
15:26, 13 травня 2016Наука та IT
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NASA представило візуалізацію поширення попелу, який був викинутий в атмосферу Землі внаслідок виверження вулканів.
Прогнозування руху попелу допоможе цивільної авіації / NASA
Візуалізація була складена з допомогою супутникових знімків, зроблених NASA, передає DT.UA Вулканічний попіл містить 2 види аерозолів: діоксид сірки і силікати. Ці сполуки можуть бути виявлені супутниками завдяки тому, що в них розсіюються ультрафіолетові промені.
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Інформація про фізичне місце виверження, швидкість і напрямок вітру дозволить вченим визначити напрямок розповсюдження вулканічного попелу через дні і місяці після виверження.
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