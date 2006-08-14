Suzuki покаже в Парижі Splash (фото)

Компанія Suzuki анонсувала концептуальний автомобіль, який одержав ім`я Suzuki Splash і який вона восени цього року привезе на Паризький автосалон. Цією новинка є мікровен, побудований на базі хетчбека Suzuki Swift. Довжина автомобіля - 3,78 м, ширина - 1,78 м, а висота - 1,65 м. Це на вісім сантиметрів довше, ніж Swift, на дев`ять - ширше, і на 15 - вище.

Концептуальний Splash буде укомплектований новим 1,2-літровим бензиновим мотором, який вже незабаром почнуть встановлювати на серійні моделі марки Suzuki. Cам мікровен, за словами представників японської компанії, також в найближчому майбутньому з`явиться на конвейєрі. Утім, не уточнюючи – коли саме.

Нагадаємо також, що на Паризькому автосалоні компанія Suzuki представить ще одну цікаву новинку - спортивну модифікацію моделі Suzuki Swift, яка оснащуватиметься 1,6-літровим турбомотором.

Автолента.ру