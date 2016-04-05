Британський астронавт з борту МКС зробив знімок Місяця замість Антарктики
12:27, 05 квітня 2016Наука та IT
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NASA опублікувало знімок Місяця, який був зроблений астронавтом ESA Тімом Піком з борту Міжнародної космічної станції (МКС).
Він хотів сфотографувати Антарктику, але це виявилося неможливо / NASA
Знімок опублікований на офіційному сайті NASA. Як сказав британський астронавт Тім Пік, він хотів сфотографувати Антарктику, але це виявилося неможливим зробити з МКС. Замість цього йому вдалося зробити фотографію Місяця.
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Як повідомляв УНІАН, військовий льотчик у відставці майор Тім Пік прибув на МКС у складі міжнародного екіпажу 15 грудня 2015 року. Він став першим громадянином Великобританії, який відправився в космос під егідою ESA. Разом з ним на станцію були доставлені російський космонавт Юрій Маленченко і американський астронавт Тімоті Копра.
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