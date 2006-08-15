Dell відкликає 4,1 млн. ноутбуків через небезпеку займання акумуляторів

Американський виробник комп`ютерів Dell Inc. оголосив, що відкликає 4,1 млн. ноутбуків для заміни акумуляторів у зв`язку з їх несправністю. Фахівці Dell відзначають, що несправні акумулятори, виробництва Sony, можуть перегріватися і самозайматися.

Представники американської компанії повідомили, що відкликатимуть ноутбуки моделей Latitude, Inspiron, XTS, що надійшли в продаж в період з 1 квітня 2004 р. по 18 липня 2006 р., повідомляє Associated Press.

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