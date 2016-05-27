SpaceX відклала запуск Falcon 9 з таїландським супутником

Запуск з космодрому на мисі Канаверал планували здійснити сьогодні о 00:40 (за Києвом). Спочатку старт затримали на дві години для перевірки показників всіх систем, передає Росбалт. Потім в SpaceX повідомили, що "з обережності запуск відкладений та відбудеться не раніше ніж завтра для додаткового аналізу даних".

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Наголошується, що до перенесення запуску міг бути причетний "невеликий збій в русі приводу двигуна верхнього ступеня".

У цьому році запуск супутника для Таїланду повинен стати п'ятою місією ракети Falcon 9.