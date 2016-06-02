Геофізики пояснили механізм утворення багатокутників на Плутоні

Дослідження опубліковано в двох статтях в журналі Nature Geoscience, передає Лента.ру.

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Багатокутники, розташовані на плато Супутник в екваторіальній частині карликової планети, заповнені переважно азотним льодом (а також метаном і окисом вуглецю) і в діаметрі досягають 10-40 кілометрів.

Центри цих ділянок піднімаються на кілька десятків метрів над каналами темного кольору, які відділяють фігури одна від одної.

Як повідомляв УНІАН, NASA опублікувало знімок ландшафту Плутона, який нагадує "гігантського павука". Ця область являє собою геологічну особливість у формі як мінімум шести тріщин, що розходяться від однієї точки.