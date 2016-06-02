В України з'явився акаунт у Twitter

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Крім того, перший твіт стосується Канади та Польщі, в якому висловлюється подяка згаданим країнам за те, що вони першими визнали незалежність України, а тому й стали її першими фоловерами у Twitter.