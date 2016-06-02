В України з'явився акаунт у Twitter
15:53, 02 червня 2016Наука та IT
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У соціальній мережі Twitter з'явилася сторінка України.
У Twitter з'явився акаунт України / Скріншот
На цій сторінці є спеціальний блакитний значок, який свідчить про те, що акаунт - справжній.
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Наразі у сторінки 1 тисяча 750 дописників.
Крім того, перший твіт стосується Канади та Польщі, в якому висловлюється подяка згаданим країнам за те, що вони першими визнали незалежність України, а тому й стали її першими фоловерами у Twitter.
Thanks, @Canada and @Poland for being first nations to recognize our Independence in 1991! How about becoming our first followers in 2016?— Ukraine / Україна (@Ukraine) June 2, 2016
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