Вчені відновили інтелект 10 пацієнтів з хворобою Альцгеймера

Співробітники Каліфорнійського університету та Інституту Бака провели експериментальну терапію 10 пацієнтів, які страждали хворобою Альцгеймера на початкових стадіях, помірними когнітивними порушеннями або суб'єктивними когнітивними порушеннями, повідомляє N+1.

Відзначається, що персоналізоване лікування проводили за протоколом MEND (метаболічна оптимізація при нейродегенерации), який передбачає ретельну діагностику всіх відомих метаболічних порушень, що лежать в основі захворювання і з'являються на його тлі, після чого пацієнту персонально підбирають їх корекцію.

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Сам протокол складається з 36 пунктів, які включають корекцію дієти, стимуляцію мозку, фізичні вправи, нормалізацію сну, специфічні фармпрепарати, вітаміни, фітотерапію і різні додаткові дії, необхідні конкретному пацієнту.

Після тривалого курсу терапії (до 22 місяців) більшість пацієнтів знову змогли займатися повсякденними справами, впізнавати людей і предмети. Кілька людей повернулися до роботи, у одного відновилися навики гри на гітарі.

Нагадаємо, вчені прийшли до висновку, що виконання фізичних вправ в певному часовому інтервалі після занять розумовою працею забезпечує засвоєння інформації.