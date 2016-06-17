Вчені відновили інтелект 10 пацієнтів з хворобою Альцгеймера

16:21, 17 червня 2016
Наука та IT
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Американські вчені звернули зниження інтелекту у 10 пацієнтів з ранніми стадіями хвороби Альцгеймера.

www.dsnews.ua

Співробітники Каліфорнійського університету та Інституту Бака провели експериментальну терапію 10 пацієнтів, які страждали хворобою Альцгеймера на початкових стадіях, помірними когнітивними порушеннями або суб'єктивними когнітивними порушеннями, повідомляє N+1.

Відзначається, що персоналізоване лікування проводили за протоколом MEND (метаболічна оптимізація при нейродегенерации), який передбачає ретельну діагностику всіх відомих метаболічних порушень, що лежать в основі захворювання і з'являються на його тлі, після чого пацієнту персонально підбирають їх корекцію.

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Сам протокол складається з 36 пунктів, які включають корекцію дієти, стимуляцію мозку, фізичні вправи, нормалізацію сну, специфічні фармпрепарати, вітаміни, фітотерапію і різні додаткові дії, необхідні конкретному пацієнту.

Після тривалого курсу терапії (до 22 місяців) більшість пацієнтів знову змогли займатися повсякденними справами, впізнавати людей і предмети. Кілька людей повернулися до роботи, у одного відновилися навики гри на гітарі.

Нагадаємо, вчені прийшли до висновку, що виконання фізичних вправ в певному часовому інтервалі після занять розумовою працею забезпечує засвоєння інформації.

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