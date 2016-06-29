Палеонтологи вперше виявили крила птахів епохи динозаврів у бурштині

Повідомляється, що це перша подібна знахідка, що відноситься до епохи динозаврів, її вік оцінюється в 99 млн років. Дослідження опубліковане в Nature Communications, передає N+1.

Відзначається, що крила зберегли сліди первісного забарвлення, а також дозволяють краще розібратися в тому, яким чином пір'я давніх птахів кріпилося до основи крила.

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У бурштині, який виявили вчені, виявилися не тільки пір'я, але і фрагменти кісток і шкірних покривів крил птахів. Як зазначають автори, це перші подібні рештки, в яких можна асоціювати пір'я з фрагментами скелета.

На самому бурштині видно подряпини, які, по всій видимості, залишила тварина, намагаючись вибратися зі смоли.

Останки дозволяють ясно розрізнити кольори пір'я - вони темно-коричневі з блідими плямами. Крім того, пір'я виражено асиметричні. Кістки скелета володіють розмірами, менше, ніж у колібрі, і не повністю розвинені - швидше за все вони належать пташенятам або молодим птахам. Деякі з них не досягають п'яти міліметрів в довжину.

Дослідники припускають, що останки належать птиці з підкласу енанціорнісових. Вважається, що вони існували від 130 до 66 млн років тому і вимерли разом з динозаврами. Їхні останки знаходили і раніше, але лише у формі скам'янілостей, які втратили свою тривимірну структуру.

Нагадаємо, група вчених зі всього світу виявила більше тонни скам'янілих останків динозаврів під час екстремальної експедиції в Антарктиді. Серед скам'янілостей виявлено безліч останків морських рептилій, а вік датується періодом, коли життя динозаврів на Землі підходило до кінця - близько 71 млн років.