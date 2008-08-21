Міноборони РФ закуповує... надувні зенітні комплекси

Науково-виробниче підприємство (НВП) "Русбал" виконує замовлення російського військового відомства на постачання надувних макетів зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-300. Про це пише Лента.ру з посиланням на начальника відділу маркетингу підприємства Михайла Кирноценського.

Крім закупівлі макетів ЗРК С-300, Міноборони РФ продовжує фінансувати дослідно-конструкторські роботи НПП "Русбал" із створення інших перспективних зразків маскувальної техніки. Зокрема, ведеться розробка надувних макетів танків і бойових літаків, зокрема винищувача Су-27. Закупівля маскувальної й імітаційної техніки передбачена російською держпрограмою озброєння на період до 2015 року.

Надувний макет ЗРК С-300 важить 100 кілограмів і дозволяє відтворювати демаскуючі ознаки пускової установки в транспортному або розгорненому положенні в оптичному, тепловому і радіолокаційному режимах.

Продукція НПП "Русбал" представлена на Міжнародному салоні озброєння і військової техніки МВСВ-2008, який з 20 по 24 серпня проходить в Москві.