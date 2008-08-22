Росія повинна стати лідером на світовому ринку в 5-7 галузях
21:06, 22 серпня 2008Наука та IT
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У Путіна відбулася нарада
Росія повинна на 2020 рік стати лідером на світовому ринку в ракетно-космічній, авіаційній, інформаційній галузях та освіті, заявила керівни Міністерства економічного розвитку РФ Ельвіра Набіулліна.
"Ми повинні стати лідерами в певних секторах економіки. У п`ятьох-сімох високотехнологічних галузях повинні стати лідерами і посісти 5-10% світового ринку", - сказала Набіулліна у п`ятницю після наради у прем`єр-міністра РФ Володимира Путіна щодо розробки концепції соціально-економічного розвитку РФ до 2020 року.
Міністр додала, що показник ВВП Росії з паритетної купівельної спроможності на 2020 рік повинен вийти на п`яте місце в світі.
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