Росія повинна стати лідером на світовому ринку в 5-7 галузях

Росія повинна на 2020 рік стати лідером на світовому ринку в ракетно-космічній, авіаційній, інформаційній галузях та освіті, заявила керівни Міністерства економічного розвитку РФ Ельвіра Набіулліна.

"Ми повинні стати лідерами в певних секторах економіки. У п`ятьох-сімох високотехнологічних галузях повинні стати лідерами і посісти 5-10% світового ринку", - сказала Набіулліна у п`ятницю після наради у прем`єр-міністра РФ Володимира Путіна щодо розробки концепції соціально-економічного розвитку РФ до 2020 року.

Міністр додала, що показник ВВП Росії з паритетної купівельної спроможності на 2020 рік повинен вийти на п`яте місце в світі.