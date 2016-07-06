Літаючий бонсай, штучні зябра і суперреалістична голограма: топ-100 винаходів 2016 року (відео)

Зокрема, у рейтингу представлений літаючий бонсай - невелике дерево може підніматися в повітря завдяки магнітній левітації.

Один з роботів, згаданих у списку, здатний зібрати кубик Рубика менш ніж за секунду.

А ось штучні зябра, які помістили на шосте місце, дозволяють перебувати під водою до 45 хвилин.

Також творці ролика звернули увагу на машину для збирання моркви, яка збирає овочі, не пошкоджуючи їх; автоматизоване відро, що поглинає різне сміття з океану, включаючи нафтові продукти.

Варто відзначити так званий "переносник дерев". Цей винахід допоможе безболісно пересадити рослину з одного місце в інше, що дозволить не рубити дерево .

У списку також представлені: портативна піч, яка дозволяє приготувати піцу всього за півтори хвилини, плаваючий робот, який може лагодити техніку у воді, магазин швидкого обслуговування покупців в автомобілях.

Не можна також не звернути увагу на "голопортацію". За допомогою шолома HoloLens можна створити ілюзію присутності людини. Людина, що надягає окуляри HoloLens бачить іншого учасника бесіди так, ніби він знаходиться з ним в одній кімнаті. При цьому співрозмовник може перебувати за сотні кілометрів.