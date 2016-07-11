У NASA побачили серед пісків Марса "написи" азбукою Морзе і розшифрували один з них
NASA побачило серед пісків Марса кілька дюн, що нагадують написи на азбуці Морзе, і розшифрувало один з них.
Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Gizmodo.
Камера Hi-RISE знімає поверхню Марса в видимому світлі і ближньому інфрачервоному діапазоні з автоматичної міжпланетної станції Mars Reconnaissance Orbiter, яка перебуває на орбіті планети з 2006 року. Крапки і тире в топографії Марса помічали і раніше, проте тільки на дюні Хагаль (розташована трохи південніше Північного полюса) ці візерунки проявилися особливо яскраво.
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Причина в тому, що низовина майже ідеально круглої форми (ймовірно, засипаний піском кратер) зосередила навколо себе вітри, що дьмуть, певним чином. Тире формуються двосторонніми повітряними потоками (дують перпендикулярно щодо самої дюни). Точки ж (барханоїдної дюни) виникають, коли щось перериває цей процес малювання ліній - що саме, вчені поки не знають.
Планетолог Вероніка Брей (Veronica Bray), що працює з камерою Hi-RISE, розшифрувала напис зі знімка. У неї був такий текст: «NEE NED ZB 6TNN DEIBEDH SIEFI EBEEE SSIEI ESEE SEEE !!».