США попросили Польщу про екстрадицію українця - власника одного з найвідвідуваніших сайтів світу

Про це повідомляє міністерство юстиції США, передає Газета.Ru.

30-річний харків'янин Артем Ваулін створив сайт Kickass Torrents (KAT), на якому з 2008 року викладалися файли, які були об'єктом авторського права.

За даними аменриканских правоохоронців, сайт завдав збитків на суму понад $1 млрд.

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Мін'юст США зазначає, що на файлообмінник заходили більше 50 млн унікальних відвідувачів в місяць, і він займав 69-ю сходинку найбільш відвідуваних сайтів світу.

Портал оцінювався в $54 млн, а рекламний прибуток щорічно складав від $12,5 до $22,3 млн.

Уточнюється, що серед серверів, на яких працював сайт, був сервер, який перебував на території США.