На Церері знайшли дві величезні впадини

Також вчені виявили на небесному тілі сліди двох величезних впадин, передає Lenta.ru. Планетологи знайшли на Церері сліди одного або двох заглиблень діаметром більше 800 км. Одне з них розташоване в районі південного полюса небесного тіла. На думку вчених, воно являє собою ударний басейн і виникло внаслідок бомбардування Церери астероїдами.

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Моделювання, проведене астрономами, показує, що за останні 4,55 млрд років на карликовій планеті має з'явитися 10-15 кратерів діаметром більше 400 км і близько 40 кратерів діаметром більше 100 км. На це ж вказує порівняння небесного тіла з астероїдом Веста. Між тим, в даний час на Церері не спостерігається кратерів, діаметр яких перевищує 285 км. Всього на карликовій планеті присутні 16 заглиблень діаметром більше 96 км. Причину цього вчені вбачають в активних геологічних процесах, що відбувалися в минулому на небесному тілі.

Станція Dawn, яка в даний час досліджує Цереру, дозволила вченим скласти топографічну карту карликової планети. Апарат виявив, що небесне тіло містить великі кількості водяного льоду. Також Dawn виявила на Церері можливі сліди криовулканізму. Вода з розчиненими в ній солями, на думку вчених, могла мігрувати з приповерхневих шарів небесного тіла і заповнити собою виникаючі на ньому великі кратери.

Перевірити отримані в результаті моделювання дані вчені сподіваються в 2018 році, коли Dawn наблизиться на мінімальну відстань до Церери.

Станція була запущена 27 вересня 2007 року за допомогою ракети-носія Delta 2 з космодрому на мисі Канаверал у США, а орбіти близько Церери досягла 6 березня 2015 року. Вартість проекту з вивчення астероїда Вести і карликової планети Церери становить близько $500 млн.

Цереру відкрито в 1801 році італійцем Джузеппе Піацці і названо на честь давньоримської богині родючості. Діаметр космічного об'єкта становить 950 км, що робить його найбільшим небесним тілом в поясі астероїдів між орбітами Марса і Юпітера.