Volkswagen вперше показав прототип нової серійної моделі (фото)

Компанія Volkswagen поширила перші офіційні фотографії концептуального автомобіля VW Iroc, який є передсерійним прототипом майбутньої серійної моделі VW Scirocco. Судячи з цих знімків, новий Scirocco буде тридверним хетчбеком, а не купе, як планувалося раніше. Щоправда, порівняно з VW Golf V, на базі якого побудовано цю новинку, вона відрізнятиметься великим нахилом передніх і задніх стійок кузова, а також набагато агресивнішим дизайном кузова.

У версії для VW Iroc платформу Golf V подовжили на 10 сантиметрів, а габаритна довжина концепт-кара проти серійного хетчбека зросла на 36 міліметрів. Крім того, новинка ще й на 41 міліметр ширша, ніж Golf. Нарешті, Iroc оснащений 19-дюймовими колісними дисками і повністю відрізняється від базової моделі зовні.

Зокрема, у концепт-кара оригінальне рішення передньої частини кузова, з величезною гратчаткою радіатора, обрамленою сріблястим пластиком, і хижими фарами головного світла. Порівняно з базовим хетчбеком, Iroc зовсім інакше виглядає в профіль - у нього довший капот і похила лінія даху. Нарешті, новинка одержала м`язисті виштамповки в районі передньої і задньої колісних арок.

Під капотом у VW Iroc вже знайомий 1,4-літровий двигун TSI, оснащений турбонаддувом і механічним нагнітачем, потужність якого в даному випадку довели до 210 кінських сил. Проте, за інформацією деяких джерел, серійна модель оснащуватиметься цілою гаммою таких моторів, потужністю від 140 до 210 кінських сил, а також одним або двома турбодизелямі.

Офіційна прем`єра концептуального VW Iroc відбудеться найближчої осені, в рамках Паризького автосалону. Серійна модель буде представлена в 2007 році - або навесні на автошоу в Женеві, або восени на Франкфуртському автосалоні.

Автолента.ру