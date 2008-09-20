Сучасні технології перетворять Мекку на зразок мусульманського міста

Сучасні технології повинні перетворити Мекку на світовий зразок мусульманського міста, заявив мер Мекки Усама Ель-Бар у зв`язку із запланованою на січень 2009 року конференцією, мета якої перетворити Мекку на "розумне місто" за допомогою сучасних технологій.

"Мета конференції - розширити сферу застосування технологій "розумного міста" в Мецці на користь його жителів та мільйонів паломників, які здійснюють щорічно хадж і умру (малий хадж)", - цитує мера РІА “Новини”.

Як пояснив зі свого боку голова вченої ради майбутньої конференції Мухаммед Маказі, йдеться, перш за все, про впровадження в місті широкосмужних каналів зв`язку, стаціонарних і мобільних систем GIS і GPS, доступного для простого користувача інформаційного устаткування та пунктів зв`язку. За їх допомогою до священного для мусульман всього світу міста будуть привнесені сучасні технології глобального зв`язку, державного і місцевого планування й управління, устаткування та системи забезпечення безпеки паломників, зокрема запобігання катастрофам і наданню невідкладної допомоги тощо.

"Усе це разом зробить Мекку зразком для інших мусульманських міст в усьому світі", - сказав Усама Ель-Бар.

Перетворення Мекки на "розумне місто" покликане також, за задумом організаторів конференції, сприяти залученню широких мас мусульман до користування сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.

Для здійснення хаджу і умри до Мекки щороку приїздять близько 10 мільйонів мусульман з усього світу.