Єврокомісія обрала 11 кандидатів для запуску системи GALILEO (список)

Єврокомісія та Європейське космічне агентство вибрали 11 кандидатів для запуску системи GALILEO.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, 11 кандидатів були вибрані із 21-го заявника.

Єврокомісія, зокрема, обрала наступні компанії: для системної підтримки ThalesAleniaSpace (Італія) та Logica (Нідерланди), для системи наземної місії ThalesAleniaSpace (Франція) та Logica (Великобританія), для наземної системи контролю Astrium (Великобританія) та групу G-Nav, представлену Lockheed Martin IS&S (Великобританія), для космічного сегменту Astrium (Німеччина) та OHB System (Німеччина), для запуску супутників Arianespace (Франція), для операцій група Nav-up, представлена Inmarsat (Великобританія), а також DLR (Німеччина) та Telespazio (Італія).

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Єврокомісія та Європейське космічне агентство оголосили тендер на створення супутників для GALILEO.

Цей тендер став продовженням уже виконаної першої частини, яка полягала у запуску перших чотирьох супутників.

За оцінками Єврокомісії, вартість тендеру може становити близько 2,1 млрд. євро. Очікується, що фаза попереднього відбору постачальника завершиться восени цього року, після чого відбудуться дискусії з кандидатами і вибори переможця.

24 квітня цього року Європарламент підтримав пропозицію зі створення Європейської системи супутникової навігації GALILEO за бюджетні кошти, збільшивши бюджетні видатки з 1 до 3,4 млрд. євро.

GALILEO – європейський проект супутникової системи навігації. Європейська система призначена для вирішення навігаційних завдань для будь-яких рухомих об`єктів з точністю близько 2 метрів. Загалом в рамках створення системи супутникового зв’язку передбачається запустити 30 супутників. На сьогодні на орбіті перебувають лише перші 4 супутники.