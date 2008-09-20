Кінець світу відкладається на два місяці

Великий адронний коллайдер (БАК) відновить свою роботу не раніше, ніж за два місяці, повідомляє ВВС News з посиланням на представника CERN (Європейського центру ядерних досліджень). Цей час необхідний, щоб усунути наслідки поломки, яка сталась у п`ятницю, і відремонтувати елемент, що вийшов з ладу.

Серйозний збій у роботі БАК - найбільшого на планеті прискорювача елементарних часток - відбувся 19 вересня. Один з 9300 магнітів, розташований у секторі 3-4 (між детекторами Alice і CMS) вийшов з надпровідного стану в нормальний з миттєвою втратою струму. Такі події були передбачені при будівництві коллайдера, проте подальше стало "позаплановими". Магніт продовжив нагріватися, і температура в секторі, де сталася поломка, досягла 100 градусів за Кельвіном (-173 градуси за Цельсієм). У результаті збою в тунель прискорювача БАК було викинуто біля тонни рідкого гелію.

Представник CERN Джеймс Джилліс (James Gillies) розповів, що для здійснення ремонтних робіт пошкоджений сектор необхідно буде нагрівати. Після заміни пошкоджені елементів температуру знову спустять майже до значення абсолютного нуля. Небезпеці для людей збій не несе.

Це вже не перший збій у роботі коллайдера, що стався з моменту його запуску 10 вересня. Вночі 13 вересня з ладу вийшов трансформатор в системі охолодження прискорювача у восьмому секторі кільця. Температура в системі піднялася до 4,5 градусів за Кельвіном. За кілька годин роботу коллайдера було відновлено.

Через останній збій у роботі БАК пробний експеримент із зіткнення протонів може бути відкладений на невизначений час.

Лента.ру