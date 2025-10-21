Принагідно він звинуватив французьку владу у відволіканні уваги від реальних проблем.

Засновник Telegram Павло Дуров заявив про готовність викупити коштовності, викрадені з Лувру в Парижі, щоб потім передати їх Лувру в Абу-Дабі.

Про це він повідомив у дописі. "Я, звичайно, маю на увазі Лувр в Абу-Дабі; ніхто не краде з Лувру в Абу-Дабі", - висловив переконання він.

Принагідно Дуров розкритикував французьку владу, назвавши пограбування Лувру "сумною ознакою занепаду колись великої країни". Він навіть висловив думку, що влада Франції нібито відволікає людей уявними загрозами замість того, щоб протистояти реальним проблемам.

Пограбування Лувру

19 жовтня з музею Лувр за 4 хв викрали вісім унакальних прикрас які є частиною історико-культурної спадщини Франції.

Вчора світові ЗМІ опублікували знімки викрадених прикрас. Повідомлялось, що серед викрадених прикрас були тіари, намисто та сережки, що колись належали французьким королевам та імператриці Євгенії.

Лувр у Абу-Дабі

Художній музей Лувр у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів відкрили в 2017 році. Там представлені, серед іншого, експонати різних епох і цивілізацій, у тому числі картини Пікассо, Белліні, Гогена та інших.

В грудні того ж року в музеї виставляли найдорожчу картину Леонардо да Вінчі "Спаситель світу". Перед цим картину купив на аукціоні, як тоді писали ЗМІ, саудівський принц.

А вже в кінці березня 2018 року ця картина зникла з музею і працівники заявили, що не знають про місцезнаходження картини Леонардо да Вінчі "Спаситель світу".

