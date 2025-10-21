За словами депутата Гетманцева, цей крок має залучити додатково 30 млрд гривень наступного року.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про підвищення податків для банків.

Як передає кореспондент УНІАН, чергове підвищення податків для банків за основу (законопроєкт № 14097) підтримали 262 народних обранці.

Він зауважив, що вже втретє парламент приймає рішення, яке обіцяли зробити тільки на один рік.

"Податок збільшується з 25% до 50%, оподаткування буде з 2026 року до першого кварталу 2027 року включно, ставка нараховується раз в квартал. Ну і нагадую, що це підвищення податків буде фінансувати популізм і піар. Це 15-23 млрд грн у 2026-му, і приблизно 5 млрд у 2027-му році", - написав Железняк у Telegram.

Голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев зазначив, що "йдеться не про звичайний бізнес і не про громадян, а про банки, які у воєнний час отримали рекордні прибутки" завдяки високим обліковим ставкам, операціям із державними цінними паперами та державній політиці підтримки фінансової стабільності.

"Цей законопроєкт - тимчасовий, але необхідний захід, який дозволить залучити частину надприбутків банків для фінансування сектору безпеки та оборони без додаткового навантаження на громадян чи реальний сектор економіки. Це рішення про справедливий розподіл навантаження. Банки, які отримали найбільші прибутки, мають допомогти державі утримати фінансову стійкість", - йдеться у повідомленні Гетманцева.

Нардеп додав, що йдеться про залучення додатково 30 мільярдів гривень, які дуже потрібні нашій країні на посилення оборони та соціальну підтримку громадян.

Підвищення податків для банків – останні новини

У 2023 році Верховна Рада вже приймала закон про оподаткування надприбутків банків, підвищивши податок до 50%, який діяв і в 2024 році.

Національний банк та фінансовий сектор виступили проти цієї ініціативи: регулятор заявив, що такий крок "підриває довіру до податкової системи" і може мати "серйозні наслідки не лише для банків".

